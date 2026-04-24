تحركات سيد عبد الحفيظ لهيكلة قطاع الناشئين في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تحركات مستمرة داخل الأهلي لهيكلة قطاع الناشئين في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ عضو المجلس والمشرف على الكرة، لديه دور كبير ويسعى للاستفادة من النجوم السابقين وأبناء النادي.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: عبدالحفيظ يرى أحقية الاعتماد على أبناء النادي داخل القطاع والتركيز على تطويرهم داخل الفترة المقبلة، وهناك اتجاه داخل النادي لهيكلة القطاع فنيًا.

وأضاف: الأهلي يدرس تعيين عادل عبدالرحمن لفريق الرديف مواليد 2005، كما أن أيمن أشرف ضمن الحسابات للعمل في فريق الرديف بناء على على طلب عادل عبدالرحمن، وفي نفس الوقت هناك احتمالية لإمكانية تولي أيمن أشرف منصبًا في الاكاديمية.

وواصل: تم ترشيح محمد عبدالفتاح تاحا، ومحمد رزق وباسم علي للعمل داخل القطاع، لم يتحديد المناصب النهائية للأسماء الثلاثة، وهناك مشاورات مستمرة.