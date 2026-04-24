فرج عامر: مشاركة الأهلي في الكونفدرالية شهادة وفاة لهذا الجيل

أثار فرج عامر ، رئيس نادي سموحة جدلًا واسعًا بتعليقه على احتمالية مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حال إنهاء الدوري في المركز الثالث،

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏اذا لا قدر الله كتب على الأهلي المشاركة في الكونفدرالية العام القادم . . سيكون بمثابة شهادة وفاة رسمية كتبها هذا الجيل من لاعبي الأهلي لأنفسهم ".



ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.