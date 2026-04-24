أمير هشام: جوميز خارج حسابات الأهلي بنسبة 100%

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي، خارج حسابات النادي الأهلي بنسبة 100%، رغم تصريحات وكيل أعماله خلال الساعات الماضية.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: بعض الوكلاء يحاولون تسويق المدربين عن طريق عرضهم على الأهلي، ولكن المدرب البرتغالي خارج الحسابات تمامًا داخل القلعة الحمراء.

وأضاف: تواصلنا مع محمد الضيف المنتحدث الرسمي والذي أكد على ان المدرب مرتبط بعقد سارٍ لنهاية الموسم وهناك رغبة للتجديد معه وبالفعل هناك مفاوضات معه والتي وصلت لمراحل متقدمة وإيجابية، والاتجاه يميل لحسم الملف سريعا للحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.