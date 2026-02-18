قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المواجهات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان المبارك.

ويحاول نادي الزمالك مراعاة شعور جماهيره خلال الشهر المبارك ومصالحتهم من خلال تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمس أمام سيراميكا كليوباترا والخروج من بطولة كأس مصر.

ويخوض الزمالك عدد من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري بجانب مباراة ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك ضد حرس الحدود - الجمعة 20 فبراير الجاري -  الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد زد إف سي - الثلاثاء 24 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد بيراميدز - 1 مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 6 من مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد إنبي - 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً

كما يلعب الزمالك مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أوتوهو الكونغولي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.

الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك في شهر رمضان فريق الزمالك

