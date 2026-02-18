مواعيد مباريات الزمالك في شهر رمضان

يستعد نادي الزمالك لخوض عدد من المواجهات الحاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر رمضان المبارك.

ويحاول نادي الزمالك مراعاة شعور جماهيره خلال الشهر المبارك ومصالحتهم من خلال تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمس أمام سيراميكا كليوباترا والخروج من بطولة كأس مصر.

ويخوض الزمالك عدد من المباريات القوية في بطولة الدوري المصري بجانب مباراة ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباريات الزمالك في شهر رمضان

الزمالك ضد حرس الحدود - الجمعة 20 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد زد إف سي - الثلاثاء 24 فبراير الجاري - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد بيراميدز - 1 مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - 6 من مارس - الساعة 9:30 مساءً

الزمالك ضد إنبي - 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً

كما يلعب الزمالك مباراة دور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام أوتوهو الكونغولي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل.