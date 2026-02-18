قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
أ ش أ

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاربعاء/ آخر الجلسات قبيل شهر رمضان ، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 30 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.394 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 60.1 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 8.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى مستوى 52222.34 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.93 في المائة ليبلغ 13114.91 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.14 ليبلغ مستوى 18339.7 نقطة

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية ستُطبق اعتبارًا من جلسة غدٍ/الخميس/ مواعيد عمل جديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسي، وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة، إلى جانب جلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، على أن تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

كما حددت إدارة البورصة مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال لتبدأ من الساعة 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت عشوائي يبدأ من الساعة 1:23 ظهرًا وحتى 1:25 ظهرًا، تليها فترة التعديل من وقت غلق المزاد وحتى الساعة 1:25 ظهرًا، ثم جلسة التداول بسعر الإقفال من الساعة 1:25 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وفيما يتعلق بسوق الصفقات ذات الحجم الكبير، تقرر أن يكون تسجيل الأوامر من الساعة 9:15 صباحًا وحتى 9:30 صباحًا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 9:45 صباحًا، بينما تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا.

كما تقرر أن تعقد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، فيما تكون جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

ه م غ

مؤشرات البورصة المصرية إغلاق تعاملات شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

هاني شعراوي مديراً لإدارة شئون الطلاب

هاني شعراوي مديرا لإدارة شئون الطلاب بإدارة التكنولوجيا التطبيقية

فطار وسحور في رمضان

غرفة المنشآت السياحية: شهر رمضان موسم استثنائي للقطاع

جانب من الاجتماع

رداد لقيادات الوزارة: مش هنجح إلا بيكم.. و الاتقان والإبداع طريقنا لخدمة المواطن

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد