ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاربعاء/ آخر الجلسات قبيل شهر رمضان ، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 30 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.394 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 60.1 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 8.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 0.75 في المائة ليصل إلى مستوى 52222.34 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 0.93 في المائة ليبلغ 13114.91 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس100 /الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1.14 ليبلغ مستوى 18339.7 نقطة

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية ستُطبق اعتبارًا من جلسة غدٍ/الخميس/ مواعيد عمل جديدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسي، وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة، إلى جانب جلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، على أن تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

كما حددت إدارة البورصة مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال لتبدأ من الساعة 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت عشوائي يبدأ من الساعة 1:23 ظهرًا وحتى 1:25 ظهرًا، تليها فترة التعديل من وقت غلق المزاد وحتى الساعة 1:25 ظهرًا، ثم جلسة التداول بسعر الإقفال من الساعة 1:25 ظهرًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا.

وفيما يتعلق بسوق الصفقات ذات الحجم الكبير، تقرر أن يكون تسجيل الأوامر من الساعة 9:15 صباحًا وحتى 9:30 صباحًا، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 9:45 صباحًا، بينما تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهرًا وحتى 2 ظهرًا.

كما تقرر أن تعقد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، فيما تكون جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

