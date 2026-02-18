رد فعل مفاجئ من مدرب أوتوهو قبل مواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

علق سيكو سيك، المدير الفني لفريق أوتوهو الكونغولي، عن المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سيكو سيك، المدير الفني لأوتوهو الكونغولي فى تصريحات صحفية: "الزمالك فريق كبير ويستحق الكثير من الاحترام، هم مرشحون للفوز علينا في ربع نهائي الكونفدرالية، لكننا لدينا فرصة للصعود"

جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية أسفرت عن وقوع الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، فيما سيخوض المصري البورسعيدي مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وطبقا لقرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فإن الزمالك والمصري سيكونا على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي، حال تخطيهما عقبات الدور ربع النهائي.

ويسعى الزمالك، للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية، للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يسعى المصري، لحصد أول لقب قاري في تاريخه.