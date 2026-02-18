موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية عن مواجهة فريق الزمالك نظيره فريق أوتوهو الكونغولي فيما يلتقي المصري البورسعيدي نظيره شباب بلوزداد الجزائري.
المسار الكامل من ربع النهائي حتى النهائي – في كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخه 2025/2056
ربع النهائي
المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في مصر)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)
أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (أرض أولمبيك آسفي)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (أرض الوداد)
الزمالك × أوتوهو الكونغولي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)
اتحاد العاصمة × مانيما يونيون
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو الديمقراطية)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)
نصف النهائي
نصف النهائي الأول (SF1)
المواجهة:
الفائز من (مانيما يونيون × اتحاد العاصمة)
ضد
الفائز من (أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي)
الذهاب: على ملعب الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة
الإياب: على ملعب الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد الرياضي.
نصف النهائي الثاني
المواجهة:
الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد)
ضد
الفائز من (الزمالك × أوتوهو الكونغولي)
الذهاب: 10-11- 12 أبريل على ملعب الفائز من مواجهة المصري وشباب بلوزداد
الإياب: 17-18-19 أبريل على ملعب الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو
النهائي
الفائز من نصف النهائي الأول (SF1)
الذهاب : 9 مايو
ضد
الفائز من نصف النهائي الثاني (SF2)
الإياب: 16 مايو