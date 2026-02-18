قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أسفرت قرعة الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية عن مواجهة فريق الزمالك نظيره فريق أوتوهو الكونغولي فيما يلتقي المصري البورسعيدي نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

المسار الكامل من ربع النهائي حتى النهائي – في كأس الكونفدرالية الإفريقية نسخه 2025/2056

ربع النهائي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في مصر)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (أرض أولمبيك آسفي)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (أرض الوداد)

الزمالك × أوتوهو الكونغولي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

اتحاد العاصمة × مانيما يونيون
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في الكونغو الديمقراطية)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في الجزائر)

نصف النهائي
نصف النهائي الأول (SF1)

المواجهة:
الفائز من (مانيما يونيون × اتحاد العاصمة)
ضد
الفائز من (أولمبيك آسفي × الوداد الرياضي)

الذهاب: على ملعب الفائز من مواجهة مانيما يونيون واتحاد العاصمة

الإياب: على ملعب الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي والوداد الرياضي.

نصف النهائي الثاني 
المواجهة:
الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد)
ضد
الفائز من (الزمالك × أوتوهو الكونغولي)

الذهاب: 10-11- 12 أبريل على ملعب الفائز من مواجهة المصري وشباب بلوزداد

الإياب: 17-18-19 أبريل على ملعب الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو

النهائي
الفائز من نصف النهائي الأول (SF1) 
الذهاب : 9 مايو
ضد
الفائز من نصف النهائي الثاني (SF2)
الإياب: 16 مايو

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

أرشيفية

أكسيوس: ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران

أرشيفية

نيجيريا .. مصرع 37 شخصا في منجم تسمما بغاز أول أكسيد الكربون

أرشيفية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تنتهي اليوم بعد ساعتين لا غير

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

