سيدورف يهاجم مورينيو بعد تصريحاته عن واقعة فينيسيوس

وجه كلارنس سيدورف انتقادات حادة إلى مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، عقب المواجهة التي جمعت فريقه بـ ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان فينيسيوس جونيور قد اتهم لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له عقب تسجيله هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من اللقاء. وأظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء الواقعة.

وعلى خلفية الحادثة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي، مع تعيين محقق مختص لجمع الأدلة وتقييم ما حدث تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

تصريحات مورينيو تشعل الجدل

عقب المباراة، ألمح مورينيو إلى أن احتفال فينيسيوس ربما أثار جماهير بنفيكا، في إشارة فسّرها البعض على أنها تحميل ضمني للاعب جزءًا من المسؤولية عن الأحداث.

هذا الطرح قوبل برفض واضح من سيدورف، الذي اعتبر أن مثل هذه التصريحات تمثل خطأ جسيمًا، مؤكدًا أن أي تلميح قد يُفهم منه تبرير للسلوك العنصري يُعد أمرًا غير مقبول.

وأوضح النجم الهولندي السابق أن الإيحاء بأن تكرار تعرض لاعب لمثل هذه الوقائع يجعله سببًا فيها، يحمل رسالة خطيرة، مشددًا على أن العنصرية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف داخل الملاعب أو خارجها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل في البرتغال، مع تقارير عن اهتمام رسمي بالقضية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الأوروبي.