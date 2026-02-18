قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدورف يهاجم مورينيو بعد تصريحاته عن واقعة فينيسيوس

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

وجه كلارنس سيدورف انتقادات حادة إلى مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، عقب المواجهة التي جمعت فريقه بـ ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

وكان فينيسيوس جونيور قد اتهم لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له عقب تسجيله هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 50 من اللقاء. وأظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب الأرجنتيني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء الواقعة.

وعلى خلفية الحادثة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي، مع تعيين محقق مختص لجمع الأدلة وتقييم ما حدث تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.

تصريحات مورينيو تشعل الجدل

عقب المباراة، ألمح مورينيو إلى أن احتفال فينيسيوس ربما أثار جماهير بنفيكا، في إشارة فسّرها البعض على أنها تحميل ضمني للاعب جزءًا من المسؤولية عن الأحداث.

هذا الطرح قوبل برفض واضح من سيدورف، الذي اعتبر أن مثل هذه التصريحات تمثل خطأ جسيمًا، مؤكدًا أن أي تلميح قد يُفهم منه تبرير للسلوك العنصري يُعد أمرًا غير مقبول.

وأوضح النجم الهولندي السابق أن الإيحاء بأن تكرار تعرض لاعب لمثل هذه الوقائع يجعله سببًا فيها، يحمل رسالة خطيرة، مشددًا على أن العنصرية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف داخل الملاعب أو خارجها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل في البرتغال، مع تقارير عن اهتمام رسمي بالقضية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الأوروبي.

مورينيو فينيسيوس ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

ترشيحاتنا

روجينا

روجينا تتوهج في حد أقصى .. وصباح تخطف الأنظار .. وإشادات بأسلوب المخرجة مايا زكى

مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض الحلقة 1.. منة شلبي تنقذ ابن شقيق إياد نصار

ايناس مكي

إيناس مكي: متحمسة لمشاهدة مسلسل وننسى اللى كان لهذا السبب | خاص

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد