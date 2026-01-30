العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم

تشهد الفترة الحالية حالة بحث مكثفة من جانب آلاف المواطنين عن شقق السكن البديل للإيجار القديم، تزامنًا مع اقتراب غلق باب التقديم الرسمي.

وفي هذا السياق، فإن التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم لا يزال متاحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث أن باب التقديم سيُغلق نهائيًا بنهاية يوم 14 أبريل 2026، دون مد فترة التقديم، ما يجعل الأيام المتبقية فرصة أخيرة أمام الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات.





آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل

وأوضحت الإسكان أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم هو يوم 14 أبريل 2026، داعية المواطنين المستحقين إلى سرعة استكمال الإجراءات وتقديم الطلبات إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لاستبعاد الطلبات المتأخرة.

طريقة التقديم الإلكتروني خطوة بخطوة

ويتم التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم من خلال منصة مصر الرقمية:

1- الدخول إلى المنصة الرسمية https://digital.gov.eg/

2- ثم الضغط على أيقونة استمارة السكن البديل

3- يلي ذلك تسجيل حساب باسم المتقدم في حال عدم وجود حساب مُسبق

4- ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة

5- إرفاق المستندات اللازمة

6- وأخيرًا إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.

وأكدت أن دقة البيانات وصحة المستندات المرفقة تُعد عاملًا حاسمًا في قبول الطلبات، مع ضرورة متابعة حالة الطلب عبر المنصة بعد الإرسال.



المستندات المطلوبة للتقديم

ويشترط للتقديم إرفاق مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

طلبًا مقدمًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت وشهادة الخدمات المتكاملة في حال وجود أفراد من ذوي الهمم.

شروط الحصول على السكن البديل

وحددت الإسكان عدة شروط أساسية للحصول على شقق السكن البديل، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتدت له العلاقة الإيجارية قانونيًا، مع شرط الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني مقبول.

وأكدت أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين، ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير القانونية من منظومة السكن البديل.