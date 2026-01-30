قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026
مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم

عبد العزيز جمال

تشهد الفترة الحالية حالة بحث مكثفة من جانب آلاف المواطنين عن شقق السكن البديل للإيجار القديم، تزامنًا مع اقتراب غلق باب التقديم الرسمي.

وفي هذا السياق، فإن التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم لا يزال متاحًا إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، حيث أن باب التقديم سيُغلق نهائيًا بنهاية يوم 14 أبريل 2026، دون مد فترة التقديم، ما يجعل الأيام المتبقية فرصة أخيرة أمام الراغبين في الاستفادة من هذه الوحدات.

رفع الإيجار إلى 8 آلاف جنيه.. مفاجآت من داخل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل

وأوضحت الإسكان أن الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم هو يوم 14 أبريل 2026، داعية المواطنين المستحقين إلى سرعة استكمال الإجراءات وتقديم الطلبات إلكترونيًا قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لاستبعاد الطلبات المتأخرة.

طريقة التقديم الإلكتروني خطوة بخطوة

ويتم التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم من خلال منصة مصر الرقمية:

 1- الدخول إلى المنصة الرسمية https://digital.gov.eg/ 

2- ثم الضغط على أيقونة استمارة السكن البديل

3- يلي ذلك تسجيل حساب باسم المتقدم في حال عدم وجود حساب مُسبق

4- ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة

5- إرفاق المستندات اللازمة

6- وأخيرًا إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة.

وأكدت أن دقة البيانات وصحة المستندات المرفقة تُعد عاملًا حاسمًا في قبول الطلبات، مع ضرورة متابعة حالة الطلب عبر المنصة بعد الإرسال.

الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط

المستندات المطلوبة للتقديم

ويشترط للتقديم إرفاق مجموعة من المستندات الرسمية تشمل:

  1.  طلبًا مقدمًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية
  2. صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره
  3. إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل.
  4. صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة
  5. شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين
  6. مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين
  7. شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت
  8. وشهادة الخدمات المتكاملة في حال وجود أفراد من ذوي الهمم.

شروط الحصول على السكن البديل

وحددت الإسكان عدة شروط أساسية للحصول على شقق السكن البديل، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو من امتدت له العلاقة الإيجارية قانونيًا، مع شرط الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني مقبول.

وأكدت أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين، ومنع أي محاولات للتحايل أو الاستفادة غير القانونية من منظومة السكن البديل.

 

شقق السكن البديل السكن البديل للإيجار القديم حجز شقق السكن البديل للإيجار القديم شقق السكن البديل للإيجار القديم آخر موعد للتقديم على شقق السكن البديل شروط الحصول على السكن البديل

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تستضيف فعاليات جولة الشرق الأوسط لمسابقة أكسفورد للمحاكم الصورية

أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الكنيسة الكاثوليكية تستقبل اليوم السادس من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس

القمر يقترب من المشتري

مشهد سماوي بديع.. القمر يقترب من المشترى في سماء مصر

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

