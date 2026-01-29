كبار السن ومحدودي الدخل الأكثر تضررًا... مصطفى بكري يحذر من الآثار الاجتماعية لتطبيق قانون الإيجار القديم\

حذر الإعلامي مصطفى بكري من الآثار الاجتماعية لتطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن كبار السن ومحدودي الدخل هم الأكثر تضررًا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إعادة تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية أدت إلى زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تصل إلى 10 أضعاف في بعض المناطق و20 ضعفًا في المناطق المتميزة، مع زيادات سنوية خلال فترة انتقالية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن التطبيق كشف عن أخطاء في تصنيف عدد من الشوارع وغياب آليات واضحة للتظلم، ما حمّل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، مطالبًا بمراجعة هذه التصنيفات لضمان العدالة.