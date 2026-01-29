بكري: الرئيس السيسي أكد ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها كاملة في التعامل مع المواطنين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، أكد خلال حديثه باحتفالية عيد الشرطة، ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها كاملة في التعامل مع المواطنين، وألا يتم تحميل الرئيس وحده تبعات الأزمات، مشيرا إلى أن قيام كل مسؤول ووزير بدوره بشكل فعّال يخفف عبئًا كبيرًا عن الدولة والقيادة السياسية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حديث الرئيس يجب التوقف عنده ودراسته بعمق لفهم أبعاده ورسائله، مؤكدا أن الرئيس لا يعمل بمفرده، وإنما يحتاج إلى تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات متلاحقة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك ترقّب للشارع للتغيير الوزاري المرتقب، مؤكدا أن عددًا من الوزراء يعيش حالة من الجمود منذ صدور التعليمات بعدم الظهور الإعلامي.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أن من وضع أسس الدولة لا يمكن أن يتراجع عن استكمال مشروع بناء دولة حديثة، وتحقيق وطن يتسع لجميع أبنائه، مع التطبيق الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.