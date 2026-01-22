رفعت فياض: نظام البكالوريا الجديد مطروح خيارا تعليميا وليس بديلاً إجباريًا

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن نظام البكالوريا الجديد مطروح كخيار تعليمي وليس بديلاً إجباريًا للثانوية العامة، مشددًا على أن الطلاب أحرار في اختيار المسار الذي يناسبهم دون أي ضغوط.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج «شكل تاني» على قناة صدى البلد، أن الحوار المجتمعي حسم الجدل بالإبقاء على النظامين معًا، لافتًا إلى أن تنظيم الطلاب في بعض المدارس يعود لأسباب إدارية تتعلق بقلة الأعداد، وليس لإجبارهم على التحول للبكالوريا.

وأشار فياض إلى أن فرص القبول بالجامعات محفوظة للجميع، حيث يتم التنسيق بنظام النسب لكل مسار، على غرار الشهادات الأجنبية.