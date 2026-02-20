عبد الحكيم ناصر حكما لمواجهة المصرية للاتصالات وإنبي في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بـ الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة المصرية للاتصالات وإنبي، المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة مساء السبت 21 فبراير 2026 على ستاد السلام، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى عبد الحكيم ناصر حكمًا للساحة، ويعاونه كل من أحمد بكر حكمًا مساعدًا أول، وطارق مصطفى حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى أحمد ناصر مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، تم تعيين أحمد جمال حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه أحمد حامد فهمي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص لجنة الحكام على اختيار طاقم تحكيم مناسب لإدارة المواجهة المرتقبة، في ظل أهمية اللقاء وقوته المتوقعة بين الفريقين، خاصة مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.