تحقيق أمريكي موسع حول استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز ديسكفري

تخضع صفقة استحواذ شركة "نتفليكس" الأمريكية المتخصصة في البث الرقمي والترفيه على شركة "وارنر براذرز ديسكفري" الإعلامية والترفيهية الأمريكية بقيمة 72 مليار دولار لتحقيق موسع من وزارة العدل الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية أن التحقيق لا يقتصر على مراجعة تقليدية للاندماجات، بل يمتد إلى فحص سلوك شركة "نتفليكس" في السوق وما إذا كانت تمارس نفوذًا احتكاريًا على صناع المحتوى المستقلين خلال مفاوضات شراء الأعمال الفنية.

ويبحث التحقيق ما إذا كانت الصفقة قد تؤدي إلى تقليص المنافسة أو إنشاء احتكار، في خطوة تشير إلى احتمال إطالة أمد المراجعة لأشهر إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن الطعن القضائي.

ورغم تأكيد شركة "نتفليكس" أنها تعمل في سوق تنافسية للغاية وتنفي امتلاكها قوة احتكارية، فإن اتساع نطاق التحقيق يعكس قلقًا تنظيميًا من أن الاستحواذ على أحد أكبر الاستوديوهات المالكة لمحتوى ضخم ومنصة بث منافسة قد يعزز هيمنة الشركة في سوق البث والإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قد يمنح التأخير المحتمل أفضلية لمنافس آخر هي شركة "باراماونت سكاي دانس" الاعلامية والترفيهية الأمريكية، التي تسعى أيضًا للاستحواذ على شركة "وارنر"، وسط تحذيرات من أن الصفقة قد تواجه عقبات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا.