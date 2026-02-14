قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم في استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر وغرامة 100ألف جنيه

قمر الوكالة
قمر الوكالة
رامي المهدي

تصدر اليوم السبت الموافق 14 فبراير المحكمة الاقتصادية، حكمها في  استئناف  البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تقدم دفاع التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة" باستئناف الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامات ببث فيديوهات خادشة.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 اشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.

تفاصيل الواقعة


كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

المحكمة الاقتصادية البلوجر قمر الوكالة قمر الوكالة استئناف البلوجر قمر الوكالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

الزمالك

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

Galaxy S26 Ultra

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

جوجل

جوجل دوكس يضيف ملخصات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini

بالصور

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد