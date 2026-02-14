قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى واقعة شاب بدلة الرقص .. تقرير طبي بالإصابات بمستشفى بنها العام
شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان
ربنا يخليك ليا.. داليا البحيري توجه رسالة لـ زوجها بمناسبة عيد الحب
بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة
ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026
دار الإفتاء: الأكل ناسيا في رمضان يبطل الصوم عند المالكية
أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء
أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها
حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا
غياب عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب المصري عن مواجهة زيسكو
حكم صيام أصحاب الأمراض وهل يجوز لهم الإفطار؟.. دار الإفتاء ترد
حوادث

اليوم.. استئناف البلوجر قمر الوكالة على الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

مصطفي رجب

تصدر اليوم السبت، المحكمة الاقتصادية، حكمها في استئناف  البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تقدم دفاع التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة" باستئناف الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامات ببث فيديوهات خادشة.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 اشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.

تفاصيل الواقعة


كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

المحكمة الاقتصادية استئناف البلوجر قمر الوكالة قمر الوكالة

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

سعر الذهب

الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

إلهام شاهين وابنة شقيقتها

سنة مليانة خير وسعادة.. إلهام شاهين تهنئ ابنة شقيقتها بعيد ميلادها

نادية الجندي

بفستان أحمر..نادية الجندي تهنئ جمهورها بـ عيد الحب

مدحت صالح

مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب بـ الأوبرا

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

