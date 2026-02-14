اليوم.. استئناف البلوجر قمر الوكالة على الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

تصدر اليوم السبت، المحكمة الاقتصادية، حكمها في استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

تقدم دفاع التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة" باستئناف الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامات ببث فيديوهات خادشة.

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 اشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.

تفاصيل الواقعة



كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.

وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.