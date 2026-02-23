نائب محافظ الجيزة يتفقد أبو النمرس وعزبة مدكور ويتابع مستوى النظافة العامة والإشغالات | صور

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة أبو النمرس وعزبة مدكور لمتابعة مستوى النظافة العامة والاشغالات بالشوارع والوقوف على احتياجات المواطنين على الطبيعة وذلك في إطار المتابعة المباشرة للأداء التنفيذي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

استهل نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بمدينة ابوالنمرس بمتابعة أعمال رفع المخلفات ميدانيًا لحظة بلحظة موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أولوية رئيسية ومحورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد الشهابي، على ضرورة الالتزام بمواعيد ورديات النظافة بنطاق المركز والمدينة ورفع اي تجمعات للقمامة أول بأول، كما تفقد النائب أعمال تطهير ورفع كفاءة ترعه ترسا بعزبة مدكور.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا نسب تنفيذ مشروع أحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بنطاق المدينة حيث تم تفقد الأعمال الجاري تنفيذها من شبكات الانحدار مشددا بسرعه نهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للقضاء علي طفوحات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس.

رافق نائب المحافظ خلال الجول، رمضان عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومي صلاح المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، واحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، وعبد الرحمن الصمدي مدير المشروع بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤولي الموارد المائية والري والشركة المنفذة للأعمال.