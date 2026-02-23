قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مطبات.. رحيل النجوم يضع الأهلي في ورطة
هل بسبب عدم الاقتناع بالحكم المصري.. تعليق مثير من الغندور علي طلب الأهلي حكام أجانب
الكشف عن مدينة سكنية أثرية وجبانة قبطية أسفلها بموقع شيخ العرب همام
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء خامس ليالي رمضان في المساجد الكبرى
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد لقاء عاجلا لرفع مستوى النظافة بكرداسة وتحسين كفاءة المنظومة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بجولة ميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بمنطقة ناهيا بمدينة كرداسة .

وعقد المحافظ لقاءً عاجلًا لبحث الحلول الفورية للقضاء على بعض بؤر وتجمعات المخلفات والرتش التي تم رصدها خلال الجولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لإعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بتشكيل مجموعة عمل برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير المساعد لسرعة دعم منظومة النظافة ورفع كفاءتها بنطاق المدينة مع إعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن الدفع باللوادر والقلابات والمعدات اللازمة لرفع البؤر التي تم رصدها بمنطقة ناهيا والانتهاء من الأعمال وفق جدول زمني محدد.
وشدد الأنصاري على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة مكلفًا رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بإعداد تقرير يومي بمعدلات التنفيذ وتقييم أداء الجهات المختصة ومدى التزامها بالتكليفات الصادرة مع التعامل الفوري مع أية معوقات.

كما أكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة لرصد السيارات المخالفة لقرارات منع إلقاء المخلفات والرتش بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان استدامة النتائج وتحقيق الانضباط الكامل.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، واللواء ذكي سلام رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

محافظ الجيزة رفع مخلفات محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

حمزه عبد الكريم

بعد عودته للقاهرة.. بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء رحلته مع برشلونة

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الطالب

خلافات أسرية.. عودة طالب المرج المتغيب إلى أسرته

اموال

اشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه

المتهم

مهتز نفسيا.. القبض على المتهم بالتعدى على المواطنين بقويسنا

بالصور

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد