حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن نجاح الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة في ضبط والتحفظ على 57 عربة كارو وتروسيكل في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط لمنظومة النظافة ومنع ممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية والوراق علي مدار ثلاثة أيام أسفرت عن ضبط 41 عربة كارو و16 مركبة تروسيكل حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقيامهم بإلقاء مخلفات ورتش بالطريق العام.

وأشار الأنصاري إلى أن حي الهرم استحوذ على النصيب الأكبر من المضبوطات حيث تم ضبط 21 مركبة بنطاق الحي مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بالمناطق التي تشهد مخالفات متكررة، لضمان القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل كامل.

وشدد محافظ الجيزة على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة ولن تقتصر الإجراءات على التحفظ على المركبات المخالفة فقط، بل تشمل توقيع غرامات مالية مغلظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع العام.

كما وجّه المحافظ بتوسيع نطاق الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف القطاعات لضبط أية مركبات تخالف الاشتراطات وتقوم بإلقاء المخلفات والرتش عشوائيًا مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان استدامة النتائج المحققة.