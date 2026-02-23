قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
رمضان في مصر حكاية.. السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية للمقصد المصري
محافظات

حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

عربات الفريزة
عربات الفريزة
أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن نجاح الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة في ضبط والتحفظ على 57 عربة كارو وتروسيكل في إطار خطة متكاملة لإعادة الانضباط لمنظومة النظافة ومنع ممارسات النبش والفرز العشوائي وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتنسيق مع أحياء الهرم والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والمنيرة الغربية والوراق علي مدار ثلاثة أيام أسفرت عن ضبط 41 عربة كارو و16 مركبة تروسيكل حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقيامهم بإلقاء مخلفات ورتش بالطريق العام.
وأشار الأنصاري إلى أن حي الهرم استحوذ على النصيب الأكبر من المضبوطات حيث تم ضبط 21 مركبة بنطاق الحي مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بالمناطق التي تشهد مخالفات متكررة، لضمان القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل كامل.
وشدد محافظ الجيزة على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية ومفاجئة ولن تقتصر الإجراءات على التحفظ على المركبات المخالفة فقط، بل تشمل توقيع غرامات مالية مغلظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع العام.
كما وجّه المحافظ بتوسيع نطاق الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف القطاعات لضبط أية مركبات تخالف الاشتراطات وتقوم بإلقاء المخلفات والرتش عشوائيًا مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان استدامة النتائج المحققة.

