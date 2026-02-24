قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ياسر إبراهيم يعود لخط دفاع الاهلي في مواجهة زد بالدوري

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن عودة ياسر ابراهيم لخط دفاع الاهلي.

الاهلي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ياسر ابراهيم يعود لخط دفاع الاهلي في مواجهة زد يوم السبت المقبل ".

وكان قد كشف مصدر داخل نادي زد عن قرار جديد يخص تذاكر مباراة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي زد قد منح نادي الزمالك التذاكر الخاصة بجماهيره قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي زد ستفعل نفس الشئ مع إدارة الأهلي قبل المباراة المرتقبة بينهما حال رغب الأهلي في الاستفاده من بطاقات الحضور الجماهيري.

وأكد نادي زد حرصه على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد  سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد.

وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير، باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

ويؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.

ياسر ابراهيم الاهلي الزمالك زد

