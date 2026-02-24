ياسر إبراهيم يعود لخط دفاع الاهلي في مواجهة زد بالدوري

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة بشأن عودة ياسر ابراهيم لخط دفاع الاهلي.

الاهلي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ياسر ابراهيم يعود لخط دفاع الاهلي في مواجهة زد يوم السبت المقبل ".

وكان قد كشف مصدر داخل نادي زد عن قرار جديد يخص تذاكر مباراة الأهلي المرتقبة ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي زد قد منح نادي الزمالك التذاكر الخاصة بجماهيره قبل المباراة المرتقبة بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي زد ستفعل نفس الشئ مع إدارة الأهلي قبل المباراة المرتقبة بينهما حال رغب الأهلي في الاستفاده من بطاقات الحضور الجماهيري.

وأكد نادي زد حرصه على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد.

وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير، باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

ويؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.