خالد عبد العزيز: لا أؤيد تجربة جون إدوارد مع الزمالك

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أنه غير متحمس لتجربة جون أدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " ربما تكون وجهة نظر مجلس إدارة الزمالك أحسن منى، ولكنى غير متحمس لتجربة جون أدوارد في الزمالك"

ويضيف رئيس المجلس الاعلام لتنظيم الاعلام: "صعب جدا والشخص خارج المسئولية يحكم ويقول كان المفروض ياخدوا قرار ايه ، قد تكون الظروف التي اتيحت لمجلس إدارة الزمالك دفعتهم لتعيين جون ادوارد ".

وتابع خالد عبد العزيز :" أنا غير متحمس على المستوى الشخصى لفكرة تولى شخص من الخارج لزمام الأمور داخل الزمالك ، ولكن لا أعلم ظروف إصدار القرار من مجلس الإدارة ولا أحب تقييمه".

