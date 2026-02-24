خالد سليم: الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة للشخصية

أكد الفنان خالد سليم أن وجود السيناريو المُفصّل، ودقة رسم ملامح الشخصية، يسهلان على الممثل دوره بشكل كبير.

وقال خالد سليم، خلال لقاء ببرنامج “رمضان القاهرة”، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن وصف الشخصية في السيناريو يعطي صورة واضحة عن شكل الشخصية، وحركة جسدها، وطريقة كلامها، وحتى التفاصيل الصغيرة؛ مثل طريقة النظر أو التفاعل مع الآخرين.

وأضاف أن هذه التفاصيل المكتوبة تمنح الممثل خريطة واضحة لأدائه، وتساعده على تجسيد الشخصية بطريقة أكثر واقعية واحترافية.

ولفت إلى أن الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة للشخصية، وليس فقط بالشكل العام أو طبيعة الدور، ما يجعل التحضير الدقيق للسيناريو أمرًا أساسيًا لضمان وصول الأداء بشكل مؤثر.

أبطال مسلسل “المصيدة”

مسلسل “المصيدة” مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، وخالد سليم، ومحمد عبد العظيم، وسلوى خطاب، وأحمد المليجي، وتأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل “المصيدة” حين تتورط “فريدة”، وهي مخترق إلكتروني بارعة، ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق.

مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.