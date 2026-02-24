قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
فن وثقافة

خالد سليم: الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة للشخصية

علا محمد

أكد الفنان خالد سليم أن وجود السيناريو المُفصّل، ودقة رسم ملامح الشخصية، يسهلان على الممثل دوره بشكل كبير.

وقال خالد سليم، خلال لقاء ببرنامج “رمضان القاهرة”، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن وصف الشخصية في السيناريو يعطي صورة واضحة عن شكل الشخصية، وحركة جسدها، وطريقة كلامها، وحتى التفاصيل الصغيرة؛ مثل طريقة النظر أو التفاعل مع الآخرين.

وأضاف أن هذه التفاصيل المكتوبة تمنح الممثل خريطة واضحة لأدائه، وتساعده على تجسيد الشخصية بطريقة أكثر واقعية واحترافية.

ولفت إلى أن الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا واهتمامًا بالتفاصيل الدقيقة للشخصية، وليس فقط بالشكل العام أو طبيعة الدور، ما يجعل التحضير الدقيق للسيناريو أمرًا أساسيًا لضمان وصول الأداء بشكل مؤثر.

أبطال مسلسل “المصيدة”

مسلسل “المصيدة” مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، وخالد سليم، ومحمد عبد العظيم، وسلوى خطاب، وأحمد المليجي، وتأليف يحيى حمزة، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل “المصيدة” حين تتورط “فريدة”، وهي مخترق إلكتروني بارعة، ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق.

مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.

