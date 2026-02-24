القبض على سائق سيارة أجرة في الشرقية.. اعرف السبب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "بلوحات ملاكى مزيفة" بتجزئة الأجرة في الشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها ("يحمل رخصة قيادة سارية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) وتبين من الفحص أن اللوحات المثبتة خاصة بالسيارة وصادرة من وحدة المرور المختصة، وبمواجهته اعترف بقيامه بإستخدام السيارة فى تحميل الركاب فى غير الغرض المرخص لها وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.