أحمد حسن يكشف وعد ييس توروب لمهاجم الأهلي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وعد يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمهاجم الفريق محمد شريف لتحفيزه على الاستمرار في تقديم أفضل مستوياته.

و كتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:خاص.. ييس توروب وعد محمد شريف بمنحه فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف باستاد برج العرب.

لعب الفريقان 29 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 7 يناير 2025 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 45 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، و4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف .