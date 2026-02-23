قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر الدردير يثير غضب الجماهير الحمراء: عشمان في تعطيل الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

أثار إلاعلامي عمرو الدردير غضب جماهير الاهلي بمنشور شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب عمرو الدردير:عشمان في أخويا حسام أشرف النهارده يسجل ويعطل الأهلي ويعمل احتفال القوس والسهم وتبقى سهرة مفيش أحلى من كده .

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف باستاد برج العرب.

لعب الفريقان 29 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود سموحة موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 7 يناير 2025 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 45 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، و4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل

الاهلي الاهلي وسموحه الدرديري الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

مازدا 3 موديل 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

شاهد | مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها

نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها ؟

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد