معسكر مفتوح للمنتخب الوطنى للصالات باستاد القاهرة

ينطلق غدًا، الثلاثاء معسكر مفتوح للمنتخب الوطني لكرة الصالات، والذي يُقام باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 24 حتى 28 فبراير الحالي، بمشاركة 18 لاعبًا، وتتخلله مباراة ودية أمام النادى الإسماعيلى، وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026، المقررة إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 6 إلى 15 أبريل 2026.

ويأتي المعسكر ضمن خطة الإعداد، التي وضعها نادر رشاد، المدير الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل خوض المنافسات القارية المرتقبة، حيث شهدت القائمة انضمام عدد من الوجوه الجديدة لمنحهم الفرصة وإخضاعهم للتقييم الفني، قبل الاستقرار على القوام النهائي للبطولة.

وأكد نادر رشاد أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال فترة المعسكر لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين، مشددًا على أهمية رفع المعدلات البدنية والتركيز على الجوانب التكتيكية الخاصة بكرة الصالات.