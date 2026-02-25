بعد تصدر الزمالك .. أكثر النسخ إثارة في تاريخ الدوري المصري

علق الإعلامي امير هشام علي فوز نادي الزمالك امس امام نادي زد في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :" فوز غالي ومستحق للزمالك اللي جمهوره عامل ملحمة رائعة وبعد هدف جميل من احمد ربيع احد مكاسب المباراة

‏بيراميدز ينتصر وسيراميكا يتعثر

‏احنا تقريباً بنتابع اكثر النسخ اثارة في تاريخ الدوري المصري.. استمتعوا.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.