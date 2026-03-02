أمريكا: قاذفات بي1 شنت غارات في عمق إيران لإضعاف قدرات صواريخها الباليستية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قاذفات بي1 الأمريكية شنت غارات في عمق إيران لإضعاف قدرات صواريخها الباليستية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن الضربات الإسرائيلية والأمريكية داخل إيران "مهمة للغاية" في تقويض قدرة طهران على الوصول إلى القدرة النووية، وإضعاف برنامجها للصواريخ الباليستية.

وأضاف أن هذه العمليات تسهم في الحد من التهديدات المحتملة لأمن المنطقة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن تقييم الحلف لنتائج الضربات أو الخطوات المقبلة.

ومن جانب آخر، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية.

وقال ترامب، عقب شن هجمات، يوم السبت، استهدفت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية: "لا أتوقع ردود فعل متسرعة تجاه فكرة إرسال قوات برية، كما يفعل أي رئيس يقول 'لن تكون هناك قوات على الأرض، أنا لا أقول ذلك، أنا أقول 'ربما لن نحتاج إليهم' أو 'إذا دعت الحاجة إليهم'".