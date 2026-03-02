ترامب : هدفنا ألا تحصل إيران على سلاح نووي.. ونتقدم وفق الجدول الزمني المحدد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهدف هو ألا تحصل إيران على سلاح نووي أبدا .

وأضاف ترامب - في كلمة له اليوم الاثنين - أن "هذه هي فرصتنا الأخيرة لضرب إيران قبل امتلاك السلاح النووي"، مشيرا الى أن الأهداف واضحة وهي تدمير القدرات العسكرية الإيرانية.

وأشار إلى أن التوقعات كانت القضاء على القيادة العسكرية الإيرانية في غضون 4 أسابيع لكننا حققنا ذلك خلال ساعة .

ولفت الى "سنحقق النصر بسهولة ونتقدم حاليا وفق الجدول الزمني المحدد سلفا " .

وقال ترامب إن إيران كانت ستمتلك قريبا صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة ، موضحا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان ينمو بسرعة .

وذكر الرئيس الأمريكي - في كلمته - أنه تم تحذير إيران من تشييد منشآت نووية جديدة لكنها تجاهلت ذلك .