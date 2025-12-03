الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو

كشفت الفنانة فيدرا سبب وجود أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدة أن المشكلة ليست في وجود الحيوانات نفسها، بل في غياب الإدارة العلمية والمنظمة للملف، موضحة أنها حضرت اجتماعات عديدة في جمعية الرفق بالحيوان، وهيئة الطب البيطري، وجهات معنية بالأمر دون جدوى.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "عندنا مشكلة إدارة.. وبنعاني منها بقالنا سنين.. وأنا حضرت اجتماعات مالهاش حصر ولا عدد في جمعية الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري وناس معنية بالموضوع.. وإدارتنا مش عملية، ولو مسكنا الموضوع بشكل مترتّب ومنظّم علمي ومفهوم هنخلّص.. العالم قدّامنا.. وبعتبر إننا من العالم المتحضّر.. ومفيش فرق بينا وبين الدول المتحضّرة.. وعندنا الإمكانيات والعقليات والتفكير".

وتابعت أنها ترعى عددًا كبيرًا من الحيوانات في منزلها، قائلة: "أنا أربع كلاب بلدي واتنين جيرمن شيبرد، كلهم مترخّصين، و40 قطة، كلهم حالات إنقاذ.. لأني مؤمنة إن فيه ناس عندها دور في الحياة، وأنا دوري أساعدهم. ومعيّشاهم في البيت في الجنينة عندي.. ونعمة وفضل من ربنا إنه خلّاني قادرة أساعد الكائنات دي. وناس كتير قوي هتقول الحيوانات ولا البني آدمين؟ واللي بيقولوا كده أنت متعرفش أنا بعمل إيه مع البني آدمين".

ولفتت: "محبّش أقول بصرف عليهم كام في الشهر.. كأنك بتقولي إنتي بتتصدقي بكام وبتاكلي بكام وبتعملي خير بكام. طبعًا بحب الحيوانات، وأي حاجة بتعمليها لله بتبقى بينك وبين ربنا. وفي ناس بتقول أدي الغلابة.. أنت إيه عرفك أنا بعمل إيه للغلابة؟ ولو قلت هيقولوا هذا رياء".