قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تعادل مصر مع الكويت مفاجأة تهزّ كأس العرب.. ومُطالبون بالفوز على الإمارات|فيديو
استمر 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو
لوك كلاسيكي ومجوهرات راقية.. نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور من كواليس «الست»|شاهد
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو

الفنانة فيدرا
الفنانة فيدرا
هاجر ابراهيم

كشفت الفنانة فيدرا سبب وجود أزمة الكلاب الضالة في مصر، مؤكدة أن المشكلة ليست في وجود الحيوانات نفسها، بل في غياب الإدارة العلمية والمنظمة للملف، موضحة أنها حضرت اجتماعات عديدة في جمعية الرفق بالحيوان، وهيئة الطب البيطري، وجهات معنية بالأمر دون جدوى.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "عندنا مشكلة إدارة.. وبنعاني منها بقالنا سنين.. وأنا حضرت اجتماعات مالهاش حصر ولا عدد في جمعية الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري وناس معنية بالموضوع.. وإدارتنا مش عملية، ولو مسكنا الموضوع بشكل مترتّب ومنظّم علمي ومفهوم هنخلّص.. العالم قدّامنا.. وبعتبر إننا من العالم المتحضّر.. ومفيش فرق بينا وبين الدول المتحضّرة.. وعندنا الإمكانيات والعقليات والتفكير".

وتابعت أنها ترعى عددًا كبيرًا من الحيوانات في منزلها، قائلة: "أنا أربع كلاب بلدي واتنين جيرمن شيبرد، كلهم مترخّصين، و40 قطة، كلهم حالات إنقاذ.. لأني مؤمنة إن فيه ناس عندها دور في الحياة، وأنا دوري أساعدهم. ومعيّشاهم في البيت في الجنينة عندي.. ونعمة وفضل من ربنا إنه خلّاني قادرة أساعد الكائنات دي. وناس كتير قوي هتقول الحيوانات ولا البني آدمين؟ واللي بيقولوا كده أنت متعرفش أنا بعمل إيه مع البني آدمين".

ولفتت: "محبّش أقول بصرف عليهم كام في الشهر.. كأنك بتقولي إنتي بتتصدقي بكام وبتاكلي بكام وبتعملي خير بكام. طبعًا بحب الحيوانات، وأي حاجة بتعمليها لله بتبقى بينك وبين ربنا. وفي ناس بتقول أدي الغلابة.. أنت إيه عرفك أنا بعمل إيه للغلابة؟ ولو قلت هيقولوا هذا رياء".

فيدرا الفنانة فيدرا كلاب كلاب بلدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

عبوة زيت جديدة في التموين

بعد طرح عبوة جديدة.. كم زجاجة زيت للفرد على التموين؟

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

ترشيحاتنا

المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق

بهاء أبو شقة: محكمة النقض تختص بعد إعلان نتائج الانتخابات والفصل في عضوية النواب|فيديو

صورة أرشيفية

خبير: أعداد الكلاب الضالة في مصر تصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط غياب بيانات دقيقة

زينة

زينة: ممكن أتقبل في حياتي شخصيتين شاطر قليل الأدب وبليد خلوق

بالصور

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT
الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات
المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد