قوات الحوثي تعلن تعيين يوسف المداني رئيسا جديدا للأركان خلفا للغماري

أعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الخميس، أن يوسف المداني أصبح رئيسا جديدا للأركان خلفا للواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

وفي وقت سابق من اليوم، الخميس، أعلن الحوثيين مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري وعدد من مرافقيه جراء غارة إسرائيلية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيواصل تنفيذ هجمات ضد الحوثيين في المستقبل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أعلنت منظمة الحوثي الإرهابية، أن رئيس هيئة الأركان الحوثية الذي تعرض للضربة الأولى القوية التي أفشلت معظم قيادات الحوثيين في اليمن، قد لقي حتفه متأثراً بجراحه، لينضم بذلك إلى رفاقه المهزومين في محور الشر في أعماق الجحيم".

وأضاف كاتس: "قمت بزيارة "مقر الحوثيين" التابع لدائرة الاستخبارات العسكرية وشكرته لرئيس دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر وبقية الدائرة على العمل الممتاز الذي قاموا به وسيواصلون القيام به ضد الحوثيين في المستقبل".

لقد اتخذنا إجراءات واسعة النطاق ضد الحوثيين لإزالة التهديدات الكبيرة - وسوف نفعل ذلك ضد أي تهديد في المستقبل.

وقال الحوثيون، في بيان لهم: “جولات الصراع مع العدو لم تنتهِ وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع”.