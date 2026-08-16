ثروت الخرباوي: شائعات الإخوان تستهدف هدم مصر

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان تعتمد على نشر الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، معتبرًا أن الهدف من هذه الحملات هو هدم مصر وزعزعة استقرارها.

وقال الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر القناة “الأولى المصرية”، أن مفهوم الوطن لدى جماعة الإخوان يختلف عن المفهوم الوطني المتعارف عليه، موضحًا أن الجماعة تنظر إلى الوطن باعتباره مجرد تقسيمات جغرافية، في إطار رؤيتها العقائدية والسياسية.

وتابع أن العضو داخل جماعة الإخوان قد يصل، نتيجة ما وصفه بالتضليل من جانب القيادات، إلى تبني أفكار عقائدية مغلوطة، مؤكدًا أن ذلك ينعكس بصورة سلبية على الفرد وأسرته، وقد يدفعه إلى تدمير نفسه وعائلته، بحسب تعبيره.

التصدي لمحاولات التضليل

وشدد على أهمية الوعي بخطورة الشائعات والأفكار المتطرفة، وضرورة التصدي لمحاولات التضليل التي تستهدف المجتمع والدولة.