ثروت الخرباوي: الإخوان يسعون لخلق حالة غضب ضد الوطن.. ويستخدمون فيديوهات مضللة لتزييف الوعي

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك من يسعى إلى تحريك نوازع الشر داخل نفسية المواطن المصري، من خلال استغلال بعض الأحداث والقضايا لإثارة الغضب والاحتقان داخل المجتمع.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن فكر جماعة الإخوان يقوم على افتعال الأزمات داخل المجتمع طوال الوقت، مؤكدا أن الجماعة تعتمد على اجتزاء الحقيقة وتضخيم الأحداث، بما يؤدي إلى تقديم صورة مشوهة للواقع.

وتابع المفكر وعضو مجلس الشيوخ أن استخدام الإخوان للشعائر الدينية في افتعال الأزمات ليس أمرًا عشوائيًا، وإنما يتم وفق مخططات تستهدف التأثير في المواطنين وإثارة حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع.

محتويات مضللة تستهدف «غزو الأعين والعقول»

وأشار إلى أن الجماعة تعتمد بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات ومحتويات مضللة تستهدف «غزو الأعين والعقول»، والتأثير في طريقة فهم المواطنين للأحداث.