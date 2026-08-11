أفشة يكشف موقفه من المنافسة داخل الأهلي: مصلحة الفريق أولًا

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بالمبادئ التي نشأ عليها، مشددًا على أن حياته الشخصية لن تتغير مهما حقق من نجاحات، وأن تركيزه الأساسي يظل داخل المستطيل الأخضر وخدمة القلعة الحمراء.

وقال أفشة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «أنا الحمد لله في نعمة كبيرة، ودائمًا أتعامل بطبيعتي وبما تربيت عليه. حياتي الشخصية لن تتغير، والأصل لا يتغير، وأنا لدي مبادئي وأصولي. تصريحاتي دائمًا من القلب، وسأظل كما أنا، وسأركز في عملي وأكون تحت أمر النادي الأهلي».

وتطرق لاعب الأهلي إلى المنافسة داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أنها ظاهرة إيجابية تساعد الجهاز الفني على اختيار أفضل العناصر، خاصة مع طول الموسم وكثرة المباريات التي يخوضها الفريق في مختلف البطولات.

وأوضح أفشة: «المنافسة داخل الفريق أمر إيجابي، لأنها تساعد المدرب على اختيار أفضل 11 لاعبًا، خاصة أن الموسم طويل ونخوض عددًا كبيرًا من المباريات قد يصل إلى 45 مباراة، وكان يصل في بعض المواسم إلى 60 مباراة في مختلف البطولات».

وشدد لاعب الأهلي على أهمية استمرار المنافسة بين جميع اللاعبين مع الحفاظ على التركيز، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن التشكيل يعود إلى المدير الفني، وأن مصلحة الفريق تظل الهدف الأهم لجميع عناصر الأهلي.

واختتم أفشة حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يحافظ جميع اللاعبين على تركيزهم وجاهزيتهم، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الفريق، والعمل من أجل تحقيق أهداف الأهلي خلال الموسم الجديد.