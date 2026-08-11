نجم الزمالك السابق: الأهلي لم يعوض رحيل وسام أبو علي حتى الآن

أكد كريم ذكري، نجم الزمالك السابق، أن رحيل الفلسطيني وسام أبو علي لا يزال يمثل تأثيرًا واضحًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يتمكن حتى الآن من تعويض ما قدمه المهاجم خلال الفترة الماضية.

وقال كريم ذكري، في تصريحات إذاعية: «وسام أبو علي لحد وقتنا هذا مأثر مع النادي الأهلي ودي مشكلة النادي في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «محدش كان عامل حساب الصفقة دي، وده اللي بينجح في أغلب الأندية، وأقرب مثال صفقة مروان عطية محدش كان مهتم بيها».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الأهلي حاول تعويض رحيل وسام أبو علي بالتعاقد مع أكثر من مهاجم، إلا أن أيًا منهم لم يقدم حتى الآن المستوى الذي ظهر به المهاجم الفلسطيني مع الفريق.

وتابع: «شوف كام مهاجم الأهلي جابهم بعد وسام أبو علي ومفيش حد قدم اللي قدمه».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، للموسم الكروي الجديد من خلال معسكره الحالي في إسبانيا، حيث يعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا والوصول إلى أفضل حالة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويخوض الأهلي الموسم الجديد في عدد من البطولات المحلية والقارية، وسط طموحات بالمنافسة على جميع الألقاب، ويعمل الجهاز الفني على تدعيم صفوف الفريق ومعالجة نقاط الضعف قبل بداية الموسم.