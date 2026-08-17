إبراهيم ربيع يكشف مرتكزات التأسيس الأيديولوجي والتنظيمي لجماعة الإخوان الإرهابية

كشف إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن مرتكزات التأسيس الأيديولوجي والتنظيمي لجماعة الإخوان موضحاً أن حسن البنا أقام هيكل الجماعة منذ بدايتها على 4 أجنحة رئيسية.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن أن الجناح الديني المسؤول عن أدلجة الجماهير عبر المنابر والمساجد، والجناح الإعلامي المستهدف لتزييف الوعي ونشر الشائعات، بالإضافة إلى الجناح الاقتصادي المعني بإدارة وتدوير الأموال والتمويلات الخارجية، والجناح المسلح المخصص لتصفية الخصوم وتأمين مسار التنظيم.

وأشار "ربيع" إلى أن الجناح الإعلامي بالتحديد شهد تحولاً نوعياً مواكباً للتطور التكنولوجي، حيث انتقل التنظيم من الوسائل التقليدية البسيطة كالمجلات والمنشورات الورقية والكتيبات التي كانت تُوزع في الجامعات، إلى التمدد عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التأثير.