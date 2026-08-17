رغم تفاهمات نتنياهو وكوشنر .. خلافات إسرائيلية أمريكية بشأن نزع سلاح حماس

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية يوم الاثنين نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن هناك خلافات إسرائيلية أمريكية بشأن إمكانية نزع سلاح حركة حماس، مضيفا أن تل أبيب إسرائيل تشكك في تسليم حماس سلاحها بينما يعتقد الأمريكيون بإمكانية حدوث ذلك.

يأتي ذلك على الرغم من النتائج التي خرج بها اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، في تل أبيب والتي توافقوا خلالها على نزع سلاح حركة حماس قبل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب إطلاق يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعودة سياسة الاغتيالات.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأنه أكد خلال مع صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أن إسرائيل لن تقدم ما يمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف المسئول الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين الاجتماع نتنياهو، انتقد لقاء كوشنر قيادة حركة حماس لأنهم مهندسو 7 أكتوبر، وكوشنر لم يرد.