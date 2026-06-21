وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

أشاد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالدور الذي يقدمه محمد صلاح مع منتخب مصر، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يمثل قيمة فنية كبيرة داخل الملعب، حتى في الأوقات التي لا يسجل خلالها أهدافًا.

وأوضح جمال حمزة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن صلاح يمتلك قدرات استثنائية تمكنه من صناعة الفارق من أنصاف الفرص، كما أن وجوده داخل أرض الملعب يفرض ضغوطًا مستمرة على دفاعات المنافسين.

وقال حمزة: «محمد صلاح لاعب كبير، وتواجده في الملعب مفيد جدًا للفريق، لأنه يزيد من الضغط على الفريق المنافس ويمنح زملاءه مساحات أكبر».

وأضاف أنه شعر بأن صلاح لم يكن سعيدًا بقرار استبداله خلال مواجهة بلجيكا، لكنه تعامل مع الموقف باحترافية كبيرة، ولم يُظهر أي انفعال أو اعتراض داخل الملعب.