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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح خطر دائم .. مدرب نيوزيلندا: مواجهة مصر «اختبار كبير» ونطمح لأول انتصار تاريخي

مدرب نيوزيلندا
مدرب نيوزيلندا
رباب الهواري

أكد دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، أن الأداء القوي الذي قدّمه فريقه أمام إيران في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026 منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، لكنه شدّد على ضرورة معالجة بعض الجوانب الفنية، وفي مقدمتها استغلال الفرص الهجومية بصورة أفضل.

وأوضح «بازيلي»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه خرج بانطباعات إيجابية رغم عدم تحقيق الفوز أمام إيران، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا عكس التطور الذي يشهده المنتخب خلال الفترة الأخيرة، إلا أن فقدان التركيز في بعض اللحظات حال دون الحفاظ على التقدم والخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف أن المنتخب النيوزيلندي أثبت للجميع قدرته على المنافسة والظهور بشخصية قوية أمام المنتخبات الكبرى، لكنه أقرّ بوجود بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين، وعلى رأسها جودة الاستحواذ على الكرة، وزيادة الفاعلية في بناء الهجمات، إضافة إلى التحلي بالدقة أمام المرمى لاستثمار الفرص التي تتاح للفريق.

وتحدث المدير الفني عن قوة المنتخب المصري، مؤكدًا أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة، يتقدمهم القائد محمد صلاح، إلى جانب عمر مرموش، وعدد من العناصر الهجومية التي تتمتع بإمكانات كبيرة وخبرات عالية.

وأشاد بازيلي بمحمد صلاح، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز لاعبي العالم، مشيرًا إلى أن وجوده يمثل مصدر خطورة مستمرة على أي منافس، حتى في المباريات التي لا يقدم خلالها أفضل مستوياته، مؤكدًا أن النجم المصري يسعى لتقديم بطولة استثنائية وترك بصمة واضحة في كأس العالم.

وأشار إلى أن التركيز على مراقبة صلاح وحده لن يكون كافيًا، لأن المنتخب المصري يضم العديد من اللاعبين القادرين على حسم المباريات، لذلك فإن الحل يتمثل في الالتزام الجماعي والانضباط الدفاعي والعمل كوحدة واحدة طوال اللقاء.

واختتم مدرب نيوزيلندا تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق أول فوز في تاريخ منتخب بلاده في منافسات كأس العالم يمثل هدفًا كبيرًا للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون أهمية مواجهة مصر، ويطمحون إلى تحقيق إنجاز تاريخي يمنح الكرة النيوزيلندية صفحة جديدة في سجل مشاركاتها بالمونديال.

نيوزيلندا منتهب مصر كأس العالم اخبار الرياضة

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