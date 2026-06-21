استبدال محمد صلاح .. شريف عبد الفضيل يكشف أبرز سلبيات المنتخب أمام بلجيكا

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني ظهر بصورة جيدة خلال مباراته الأخيرة أمام بلجيكا، لكنه عانى من بعض السلبيات، أبرزها النزعة الفردية لدى بعض اللاعبين.

وأوضح عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن الفريق كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل، لكن غياب اللعب الجماعي في بعض الفترات أثر على الفاعلية الهجومية داخل الملعب.

وأشار إلى أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة وقدرات فنية كبيرة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم داخل الثلث الأخير من الملعب، من أجل استغلال الفرص بصورة أفضل وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.

وعلّق شريف عبد الفضيل على قرار استبدال محمد صلاح خلال المباراة، مؤكدًا أن التغيير لم يكن في مصلحة المنتخب خلال هذا التوقيت.

وأوضح أن وجود محمد صلاح داخل الملعب يفرض ضغطًا كبيرًا على المنافس، ويمنح المنتخب حلولًا هجومية متعددة، بفضل قدراته الفردية وخبراته الكبيرة.

وأضاف أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حسابات دقيقة، خاصة في المباريات الكبرى التي تكون تفاصيلها مؤثرة بشكل كبير في النتيجة النهائية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الوطني يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية، لكنه يحتاج إلى مزيد من الانسجام واللعب الجماعي، إلى جانب حسن إدارة التفاصيل الفنية داخل المباريات الكبرى.