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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التركيز الذهني.. شريف عبد الفضيل يكشف سر تألق المهاجمين في البطولات الكبرى

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
علا محمد

تحدّث شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أداء المهاجمين بشكل عام، مؤكدًا أن المهاجم الناجح يجب أن يجمع بين النزعة الهجومية والتركيز الذهني طوال المباراة.

وأشار عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إلى أن استغلال أنصاف الفرص يتطلب جاهزية ذهنية عالية، وليس الاعتماد فقط على المهارة الفردية.

وشدد على أن الفاعلية داخل منطقة الجزاء هي العنصر الأهم في صناعة الفارق خلال البطولات الكبرى، مؤكدًا أن المهاجم القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف يمنح فريقه أفضلية كبيرة في المباريات الحاسمة.

كما أشاد شريف عبد الفضيل بالموهبة الشابة حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه من اللاعبين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل كبير في الكرة المصرية.

وأشار إلى أن فكرة تصعيده إلى منتخب مصر الأول تُعد خطوة إيجابية تُحسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لافتًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية مميزة تؤهله للظهور على أعلى المستويات.

وأضاف أن حمزة عبد الكريم أثبت جدارته خلال مشاركته في مونديال الشباب، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها FC Barcelona، في مؤشر واضح على التطور السريع الذي يشهده اللاعب.

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