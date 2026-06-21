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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تونس تسقط برباعية أمام اليابان وتودع كأس العالم 2026

اليابان
اليابان
محمد سمير

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم 2026 رسميًا بعد خسارته الثقيلة أمام منتخب اليابان بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد على ملعب مونتيري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، ليصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة من دور المجموعات.

وفشل المنتخب التونسي في استعادة توازنه بعد خسارته الكبيرة أمام السويد في الجولة الافتتاحية، ليتلقى هزيمة جديدة أنهت آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ32، رغم التغييرات الفنية التي أجراها الاتحاد التونسي لكرة القدم بتعيين الفرنسي هيرفي رينارد قبل المباراة.

بداية يابانية قوية وحسم مبكر للمواجهة

دخل المنتخب الياباني المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح دايتشي كامادا التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، مستغلًا ارتباك الدفاع التونسي.

وواصل منتخب الساموراي ضغطه الهجومي لينجح أياسي أويدا في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان بهدفين دون مقابل وسط معاناة واضحة لنسور قرطاج.

وفي الشوط الثاني، استمرت الأفضلية اليابانية، وتمكن جونيا إيتو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يعود أياسي أويدا ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 83، مؤكدًا تفوق المنتخب الآسيوي واستحقاقه للنقاط الثلاث.

شهدت المباراة الظهور الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد على رأس الجهاز الفني لمنتخب تونس، بعدما تولى المهمة خلفًا لمواطنه صبري لموشي عقب الخسارة أمام السويد بنتيجة 5-1.

إلا أن المدرب الفرنسي لم ينجح في تغيير الصورة سريعًا، حيث ظهر المنتخب التونسي بعيدًا عن مستواه المعتاد دفاعيًا وهجوميًا، ليتلقى هزيمة جديدة أكدت خروجه المبكر من البطولة.

بهذا الفوز رفع منتخب اليابان رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع منتخب هولندا، مع أفضلية للأخير بفارق الأهداف، بينما بقي منتخب تونس في المركز الأخير دون أي نقطة بعد جولتين.

ويمنح الانتصار المنتخب الياباني أفضلية كبيرة قبل الجولة الثالثة والأخيرة، حيث أصبح قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال.
 

تونس كأس العالم كأس العالم 2026 اليابان رينارد

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