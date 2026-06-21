الغندور: فؤاد الزهواني يوقع رسميًا لأياكس أمستردام لمدة 4 سنوات

قال الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المغربي فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر الذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الأهلي، وقع رسميًا لنادي أياكس أمستردام بعقد يمتد لأربع سنوات.

المغربي فؤاد الزهواني

وأضاف الغندور أن اللاعب المغربي الشاب حسم وجهته النهائية إلى النادي الهولندي، لينهي الجدل حول مستقبله بعد الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت قد أكدت بعض التقارير في الأيام الماضية توصل الزهواني لاتفاق نهائي مع أياكس على عقد يمتد لأربعة مواسم، في خطوة تمثل أولى محطاته الاحترافية في أوروبا.