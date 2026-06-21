فرج عامر: لا أتصور أن يدفع أي نادٍ أكثر من 6 ملايين دولار لضم إمام عاشور

أكد فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تسجيل إمام عاشور هدفًا في شباك بلجيكا من أول تسديدة له على المرمى خلال كأس العالم الحالي لا يعني بالضرورة امتلاكه عروضًا من أندية أوروبية كبرى.

إمام عاشور

وأوضح عامر أن الأندية الأوروبية الكبيرة لا تتخذ قرارات التعاقد مع اللاعبين بناءً على مباراة واحدة أو لقطة مميزة، بل تتابع اللاعب لفترات طويلة قد تمتد لموسم كامل أو أكثر، مع دراسة مستواه الفني وسلوكه داخل وخارج الملعب قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأضاف أن ذلك لا يمنع وجود اهتمام من بعض الأندية الخليجية بالتعاقد مع اللاعب، خاصة أنها تعرف إمكانياته جيدًا وتتابعه عن قرب، مشيرًا إلى أنه لا يتصور أن يدفع أي نادٍ أكثر من 5 أو 6 ملايين دولار، متضمنة الحوافز والمكافآت، مقابل ضم إمام عاشور، مختتمًا حديثه بقوله: "والله أعلم".