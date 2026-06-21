بيلسا ينتقد قرارات الفيفا في المونديال: الاستراحة تخدم البث أكثر من كرة القدم

وجّه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب تطبيق استراحات الترطيب خلال مباريات كأس العالم 2026، معتبرًا أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة اللعبة بقدر ما تخدم متطلبات البث التلفزيوني والجانب التجاري للبطولة.

ويأتي حديث بيلسا في ظل استمرار الجدل حول نظام التوقفات الإضافية الذي اعتمده “فيفا” خلال النسخة الحالية من المونديال، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة في عدد من المدن المستضيفة.

وقال مدرب أوروجواي إن كرة القدم فقدت جزءًا من خصوصيتها بسبب هذه التوقفات المتكررة، موضحًا أن إيقاع المباريات يتأثر بشكل واضح عندما تتوقف المواجهات أكثر من مرة داخل الشوط الواحد.

وأضاف بيلسا أن كرة القدم اكتسبت شعبيتها العالمية عبر عقود طويلة بفضل طبيعتها الخاصة واستمرارية اللعب، مشيرًا إلى أن أي تعديلات يجب أن تكون مرتبطة بتطوير اللعبة نفسها وليس بعوامل خارج المستطيل الأخضر.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه لا يعارض إدخال التكنولوجيا التي تساعد على تحقيق العدالة داخل الملعب، مستشهدًا بتقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه يرى أن استراحات الترطيب بالشكل الحالي لا تحقق قيمة فنية حقيقية، بل تثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الفعلية.

وأوضح بيلسا أن هذه الآراء لا تقتصر عليه فقط، بل أصبحت محل نقاش واسع داخل أوساط كرة القدم العالمية، سواء بين المدربين أو اللاعبين أو المتابعين، خاصة مع تكرار التوقفات خلال مباريات البطولة الحالية.

وعلى الجانب الفني، يواصل منتخب أوروجواي استعداداته لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2026.

وتشهد المجموعة حالة من التوازن الشديد بعد الجولة الأولى، حيث تمتلك جميع المنتخبات نقطة واحدة، مما يجعل الجولة الثانية حاسمة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد نجح في الخروج بتعادل سلبي أمام منتخب إسبانيا في الجولة الافتتاحية، بينما تعادل منتخب أوروجواي مع منتخب السعودية في مباراة شهدت سيطرة أوروجويانية دون ترجمة واضحة للفرص إلى أهداف.

وأشار بيلسا إلى أن فريقه يحتاج إلى تطوير الجانب الهجومي خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أن الاستحواذ وحده لا يكفي لتحقيق الانتصارات إذا لم يصاحبه تهديد حقيقي على مرمى المنافسين.

وشدد مدرب أوروجواي على أن الجهاز الفني يعمل على زيادة سرعة التحولات الهجومية وتحسين الفاعلية أمام المرمى، أملاً في تحقيق أول انتصار بالمونديال عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات.