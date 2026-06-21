فرج عامر: مصلحة الكرة المصرية أن يكون الزمالك في أفضل حالاته لمنافسة الأهلي

أكد فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أي مواطن مصري يسعده ازدهار الرياضة المصرية، مشددًا على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية بعيدًا عن الانتماءات للأندية.

المنتخب الوطني

وقال عامر إن الظروف الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف منتخب مصر فقط، ونسيان ألوان الأندية، سواء الأهلي أو الزمالك، من أجل تحقيق مصلحة الكرة المصرية.

وأضاف أن وجود الزمالك في أفضل صورة ممكنة يصب في مصلحة المنافسة مع الأهلي، موضحًا أن قوة المنافسة بين الناديين تمنح البطولات قيمة أكبر وترفع المستوى الفني لكرة القدم المصرية.

وأشار إلى أنه سبق وهنأ نادي الزمالك بالحصول على الأرض الجديدة، كما هنأه بالتركيبة الحالية التي وصل إليها، مؤكدًا أنه على دراية كاملة بكافة الأطراف المعنية.

واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك أصبح يمتلك تحالفًا قويًا وقادرًا على تنفيذ ما يطمح إليه، مطالبًا بمنح المسؤولين فرصة حقيقية للعمل في هدوء واستقرار من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.