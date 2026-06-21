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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: تضخيم قيمة حمزة عبد الكريم ليس في مصلحة اللاعب

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

أبدى فرج عامر دهشته من الحديث المتداول حول ارتفاع القيمة السوقية للناشئ حمزة عبد الكريم إلى 9 ملايين يورو، مؤكدًا أن الأمر يبدو مبالغًا فيه في الوقت الحالي.

حمزة عبد الكريم 

وقال عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا يتخيل أن ترتفع القيمة السوقية للاعب إلى هذا الرقم بعد مشاركته لمدة 15 دقيقة فقط في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا بكأس العالم.

وأضاف أن اللاعب لم يلمس الكرة سوى مرات قليلة خلال تلك المشاركة، مشيرًا إلى أن المبالغة في التقييمات والأرقام قد تكون ضد مصلحة اللاعب الناشئ وتضعه تحت ضغوط كبيرة في بداية مسيرته.

واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل بهدوء وواقعية مع المواهب الشابة هو الأفضل لضمان تطورها واستمرارها في تقديم مستويات مميزة مستقبلًا.

حمزة عبد الكريم برشلونه الاهلي

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