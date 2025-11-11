قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صفقات الأهلي في يناير.. من هو النجم المغربي فؤاد الزهواني؟

فؤاد الزهواني
فؤاد الزهواني
أحمد أيمن

تشهد الأندية العربية تحولًا ملحوظًا في استراتيجياتها لتطوير فرقها من خلال استقطاب المواهب الشابة خلال فترة الانتقالات. ومن بين هذه المواهب، يبرز اسم فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر المتألق للمنتخب المغربي ونادي اتحاد تواركة.

أصبح تواركة حديث الساعة لدى الجماهير والإعلام، حيث تقدم الأهلي المصري بعرض مغري لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير الصفقة.

من هو فؤاد الزهواني؟

ولد فؤاد الزهواني في 18 أبريل 2006، ويعتبر واحدًا من أبرز المواهب المغربية. يشغل مركز الظهير الأيسر، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، ما يجعله لاعبًا متعدد الاستخدامات في الخطوط الخلفية. 

تخرج الزهواني من أكاديمية محمد السادس، حيث تألق هناك قبل أن ينتقل إلى فريق شباب اتحاد تواركة، الذي بدأ رحلته الاحترافية الحقيقية معه.

لعب الزهواني مع الفريق الأول لاتحاد تواركة 14 مباراة، كان منها 10 مشاركات أساسية، ما يعكس ثقته بالفريق وثقة الجهاز الفني به. إلى جانب ذلك، فقد خسر مع ناديه كأس التميز المغربي الموسم الماضي، ولكنه أثبت نفسه بشكل كبير في المنتخب الوطني. 

تدرج الزهواني في المنتخبات السنية منذ منتخب تحت 17 عامًا، كما حقق إنجازات مميزة، منها الوصول إلى وصافة كأس العالم للناشئين 2023.

إنجازات فؤاد الزهواني

حقق الزهواني، وصافة كأس العالم للناشئين 2023 بعد خسارة النهائي أمام السنغال، إلا أنه بلغ ربع نهائي كأس العالم في العام نفسه قبل الخسارة من مالي.

انضم لمعسكرات المنتخب الأولمبي الحائز على برونزية أولمبياد باريس، دون المشاركة في البطولات، وكان ضمن قائمة منتخب المحليين المتوج بكأس أفريقيا في أغسطس الماضي.

شارك في مباراة واحدة مع منتخب المحليين بعمر 19 عامًا و4 أشهر. حصد وصافة كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت في مصر، كما شارك في تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم الأخيرة.

مصير صفقة فؤاد الزهواني

في السابق، كانت إدارة اتحاد تواركة متمسكة بموقفها الرافض للتفريط في اللاعب الشاب. لكن مع إصرار الأهلي وتقديمهم عروض مالية مغرية، بدأت الإدارة المغربية في إعادة تقييم موقفها. 

تشير التقارير الأخيرة إلى أن رغبة الزهواني في الانتقال إلى الأهلي أصبحت عنصرًا محوريًا في حسم الصفقة، خاصةً وأن اللاعب قد لفت الأنظار بأدائه المميز في كولومبيا، مما زاد من اهتمام الأندية الأوروبية، مثل واتفورد الإنجليزي.

يواجه نادي اتحاد تواركة وضعًا معقدًا حيث يحتاج إلى أخذ عوامل عدة في الاعتبار. من جهة، يسعى النادي لتحقيق استفادة مالية جيدة من صفقة انتقال يعتبر الزهواني أحد أبرز ثمارها. ومن جهة أخرى، يجب عليهم مراعاة رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة قد تُعزز من مستقبله الكروي.

