خالد الغندور يدافع عن سيف الجزيري: لم يحصل على حقه في الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بعد تعليقه على أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، وذلك عقب إبلاغ اللاعب بقرار فسخ التعاقد معه، رغم تبقي موسم كامل في عقده مع القلعة البيضاء.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "أكثر حاجة أكرهها في حياتي هي عدم التقدير.. سيف الجزيري لعب 6 سنوات، أحرز أكثر من بطولة متنوعة، وكان سببًا رئيسيًا فيها، ولم يشتكِ الزمالك، ومع أي مدرب زملكاوي كان عنصرًا يعتمد عليه. حصل على الدوري ولم يحصل على راتبه، ولا يعلم هل سيكمل في النادي أم لا، وفي النهاية 18 قضية ولا تقدير لمحبي الكيان."

وجاءت تصريحات الغندور بالتزامن مع إخطار مسؤولي نادي الزمالك للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بقرار فسخ التعاقد بين الطرفين خلال الفترة الحالية، رغم استمرار عقده لموسم إضافي، وذلك ضمن خطة الإدارة لإعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتسببت الأزمة في حالة من الجدل بين جماهير الزمالك، خاصة مع إشادة الغندور بما قدمه الجزيري خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن اللاعب لم يحظَ بالتقدير الذي يستحقه بعد مساهمته في حصد عدة بطولات بقميص الفريق الأبيض.