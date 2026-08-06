وفاة الإعلامية سونيا كمال.. تشييع الجثمان اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر

رحلت عن عالمنا اليوم، الخميس، الإعلامية القديرة سونيا كمال، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي، تاركة حالة من الحزن بين أسرتها ومحبيها وزملائها.

وأعلنت أسرة الراحلة نبأ الوفاة، موضحة أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة ظهر اليوم، الخميس 6 أغسطس، بمسجد السلام في مدينة نصر، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان تلقي العزاء خلال الساعات المقبلة.

وتُعد سونيا كمال واحدة من الإعلاميات اللاتي قدمن إسهامات مميزة في العمل الإعلامي على مدار سنوات، حيث تركت بصمة لدى زملائها وكل من تعامل معها، وعُرفت بمهنيتها والتزامها وأسلوبها الراقي في أداء رسالتها الإعلامية.

والراحلة هي زوجة الكاتب الصحفي الراحل ممدوح عدلي كاسب، ووالدة عمرو كاسب، وقد تلقت الأسرة مئات رسائل التعزية والمواساة من الأصدقاء والإعلاميين والصحفيين، الذين أعربوا عن بالغ حزنهم لرحيلها، مستذكرين مسيرتها المهنية وأخلاقها الرفيعة.

وسادت حالة من الأسى بين المقربين منها فور إعلان نبأ الوفاة، فيما حرص عدد كبير من محبيها على نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الراحلة عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر، فيما أكدت الأسرة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ومكان العزاء في وقت لاحق.